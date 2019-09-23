МИД РФ рассказал о безопасности Каспия

МИД РФ: безопасность на Каспии не требует дополнительных правовых мер для ее обеспечения

Все необходимые правовые рычаги поддержания безопасности в регионе Каспийского моря имеются, нет необходимости создавать новые. Об этом заявил в понедельник журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков после заседания комитета Совета Федерации по международным делам, где рассматривалось принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. "Применительно к Каспийскому морю у нас существуют достаточные механизмы для того, чтобы обезопасить [регион]. Кроме конвенции, у нас есть действующие соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, к ним в прошлом году на пятом Каспийском саммите был подписан целый ряд протоколов, включая протокол о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Все необходимые правовые рычаги для этого имеются", — сказал он, подчеркнув, что в дополнительных мерах нет необходимости. Выступая перед сенаторами, дипломат отметил важность принятия конвенции "в условиях усиления глобальной турбулентности в международных отношениях, близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности". "Пять прикаспийских государств продемонстрировали свою способность решать сложные международные вопросы без навязанных извне рецептов и вопреки давлению на них внерегиональных сил", — добавил Братчиков. В четверг Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, призванную закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории. Документ был подписан Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией на V Каспийском саммите, который прошел в Актау. Работа над ней шла с 1996 года.

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