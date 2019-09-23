Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ: безопасность на Каспии не требует дополнительных правовых мер для ее обеспечения 

ТАСС 1 час назад
МИД РФ рассказал о безопасности Каспия
Фото: РИА Новости
Все необходимые правовые рычаги поддержания безопасности в регионе Каспийского моря имеются, нет необходимости создавать новые. Об этом заявил в понедельник журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков после заседания комитета Совета Федерации по международным делам, где рассматривалось принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
"Применительно к Каспийскому морю у нас существуют достаточные механизмы для того, чтобы обезопасить [регион]. Кроме конвенции, у нас есть действующие соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, к ним в прошлом году на пятом Каспийском саммите был подписан целый ряд протоколов, включая протокол о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Все необходимые правовые рычаги для этого имеются", — сказал он, подчеркнув, что в дополнительных мерах нет необходимости.
Выступая перед сенаторами, дипломат отметил важность принятия конвенции "в условиях усиления глобальной турбулентности в международных отношениях, близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности".
"Пять прикаспийских государств продемонстрировали свою способность решать сложные международные вопросы без навязанных извне рецептов и вопреки давлению на них внерегиональных сил", — добавил Братчиков.
В четверг Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, призванную закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории. Документ был подписан Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией на V Каспийском саммите, который прошел в Актау. Работа над ней шла с 1996 года.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
ТАСС: последние новости
Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию ВС Абхазии Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию ВС Абхазии Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам Евросоюз продолжит финансировать совместные с Карелией программы после 2020 года Евросоюз продолжит финансировать совместные с Карелией программы после 2020 года
Комментарии
Политика , Игорь Братчиков , МИД , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я просто бил»: исповедь убийцы 18-летней саратовчанки
«Я просто бил»: исповедь убийцы 18-летней саратовчанки1
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»500
Замерзающим москвичам дали тепло
Замерзающим москвичам дали тепло31
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию497
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве676
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение