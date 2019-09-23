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Володин передал Назарбаеву добрые пожелания от Путина 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Володин передал Назарбаеву добрые пожелания от Путина
Фото: РИА Новости
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал первому президенту Казахстана "теплые приветствия и добрые пожелания" от президента России Владимира Путина.
Встреча прошла в преддверии четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Нур-Султане во вторник.
"Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми", — сказал Володин, обращаясь к Назарбаеву.
Он также рассказал, что в этом году Совещанию спикеров парламентов стран Евразии уделили внимание гораздо больше стран, чем годом ранее. В четвертом Совещании спикеров парламентов стран Евразии примут участие руководители парламентов около 60 стран, в том числе 41 спикер и 11 вице-спикеров.
В свою очередь, Назарбаев отметил, что отношения с Россией могу служить примером для других, "какие отношения должны быть между соседями с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества".
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Комментарии
Политика , СНГ , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума
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