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В СФ призвали согласовать возможное сокращение госслужащих с парламентом 

РИА Новости + ещё 1 23 минуты назад
Реформа госслужащих будет обсуждаться с парламентом
Фото: РИА Новости
Возможное сокращение числа госслужащих в РФ должно быть обязательно согласовано с парламентом, поскольку такая реформа затронет права сотен тысяч человек, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко в интервью РИА Новости сообщила, что российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. По ее словам, она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
Позднее пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил, что правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе. По его словам, идет обсуждение разных концепций.
"Вопрос о реформе госслужбы, сокращении численности госслужащих, повышению уровня их профессиональной подготовки и зарплаты до принятия окончательных решений должен быть предметно обсужден с парламентом. Все это не только финансовые вопросы, но и вопросы госуправления и, в том числе, социальные. Мы рассчитываем на очень предметную дискуссию с правительством по данной теме", — заявил Клишас.
Он подчеркнул, что подобная реформа напрямую затронет права сотен тысяч человек.
"Парламент должен понимать все значимые аспекты возможных изменений в сфере государственной службы", — отметил глава комитета.
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Комментарии
Политика , Андрей Клишас , Татьяна Нестеренко , Олег Осипов , Совет Федерации , РИА Новости
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