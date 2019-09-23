Володин: подходы России и США к Европе очень разные

Володин объяснил различия подходов России и США к Европе

По его словам, Европа для США является конкурентом в области экономики. И это видно по действиям Америки по отношению к ней.

"Для России Европа — один дом, и в этом мы отличаемся от Соединенных Штатов Америки. Для них Европа — другой континент", — добавил Володин.

Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других государств и хотела бы такого же отношения к себе.

Ранее сообщалось, что Володин заявил об ущербности властей Польши после ситуации с годовщиной Второй мировой.