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Володин объяснил различия подходов России и США к Европе 

Газета.Ru + ещё 1 35 минут назад
Володин: подходы России и США к Европе очень разные
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, в чем разница в подходах России и США к Европе. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Европа для США является конкурентом в области экономики. И это видно по действиям Америки по отношению к ней.
"Для России Европа — один дом, и в этом мы отличаемся от Соединенных Штатов Америки. Для них Европа — другой континент", — добавил Володин.
Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других государств и хотела бы такого же отношения к себе.
Ранее сообщалось, что Володин заявил об ущербности властей Польши после ситуации с годовщиной Второй мировой.
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Политика , Армия , В мире , США , Вячеслав Володин , Госдума
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