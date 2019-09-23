В МИД РФ боятся дестабилизации в Ираке

В МИД России оценили обстановку в Ираке

Владимир Тарабрин. Ираке по-прежнему актуальна угроза дальнейшей дестабилизации обстановки, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ

"В Ираке, несмотря на завершение военной кампании против ИГИЛ*, по-прежнему актуальна угроза дальнейшей дестабилизации обстановки. Недобитое игиловское подполье перешло к диверсионной войне, делая ставку на разжигание суннитско-шиитского конфликта. В этой связи все большее значение приобретает координация антитеррористических действий в рамках Багдадского информационного центра с участием военных Ирака, Ирана, России и Сирии, а также взаимодействие Багдада с Дамаском по уничтожению остатков террористических группировок на сирийско-иракской границе", — сообщил дипломат.

Военные ведомства РФ, Сирии, Ирана и Ирака в 2015 году создали в Багдаде координационный центр по обмену разведывательной информацией. Его основные функции — сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.

*Террористическая организация, запрещенная в России.