Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД России оценили обстановку в Ираке 

РИА Новости 1 час назад
В МИД РФ боятся дестабилизации в Ираке
Фото: РИА Новости
В Ираке по-прежнему актуальна угроза дальнейшей дестабилизации обстановки, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"В Ираке, несмотря на завершение военной кампании против ИГИЛ*, по-прежнему актуальна угроза дальнейшей дестабилизации обстановки. Недобитое игиловское подполье перешло к диверсионной войне, делая ставку на разжигание суннитско-шиитского конфликта. В этой связи все большее значение приобретает координация антитеррористических действий в рамках Багдадского информационного центра с участием военных Ирака, Ирана, России и Сирии, а также взаимодействие Багдада с Дамаском по уничтожению остатков террористических группировок на сирийско-иракской границе", — сообщил дипломат.
Военные ведомства РФ, Сирии, Ирана и Ирака в 2015 году создали в Багдаде координационный центр по обмену разведывательной информацией. Его основные функции — сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Последние новости
Ушел из жизни известный французский актер Ушел из жизни известный французский актер Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Детей из России облили в Турции горящим маслом Детей из России облили в Турции горящим маслом
Комментарии
Политика , Ближний Восток , Владимир Тарабрин , МИД , РИА Новости , Ирак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»169
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию442
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве613
Раскрыто убийство Михаила Круга
Раскрыто убийство Михаила Круга46
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ37
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение