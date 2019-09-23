Помпео: Обама позволил Путину украсть часть Украины

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью CBS News поделился своим видением отношений нынешней администрации Белого дома с Украиной. Дипломат утверждает, что именно Трамп начал поставки вооружений в эту страну, и в духе американской пропаганды заявляет, что Обама якобы «позволил Путину украсть пятую часть Украины».
«Мы последовательно работали, чтобы поддержать украинский народ. Я помню предыдущую администрацию… Я тогда был членом конгресса, и Барак Обама отказался предоставить оборонительные системы вооружения украинскому народу. Он отправил им одеяла, — заявил Помпео. — Дональд Трамп, к ужасу Владимира Путина, … направил украинцам оборонительные системы, чтобы они могли защитить себя, в то время как Барак Обама позволил Путину украсть пятую часть Украины. Нынешняя администрация работает над тем, чтобы развивать более тесные отношения с Украиной. Мы увидим президента Зеленского на этой неделе здесь, в Нью-Йорке, мы с нетерпением ждем этого. Я уже дважды беседовал с министром иностранных дел [Украины]. Мы говорили о важности отношений между нашими странами и о том, как мы можем сделать Украину сильнее и развивать торговые отношения между нашими двумя великими народами».