РФ и КНДР обсудили инцидент с браконьерскими судами

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил в понедельник с временным поверенным в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хепом инцидент с задержанием северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне РФ и меры по предотвращению подобных происшествий в будущем. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
"В ходе беседы был затронут недавний инцидент с задержанием рыболовных судов КНДР, осуществлявших незаконный промысел в российских водах в Японском море, — отметили в министерстве. — Стороны обсудили комплекс мер, необходимых для недопущения в будущем подобных происшествий".