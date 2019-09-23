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Замглавы МИД России обсудил с северокорейским дипломатом инцидент с браконьерскими судами 

ТАСС + ещё 3 56 минут назад
РФ и КНДР обсудили инцидент с браконьерскими судами
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил в понедельник с временным поверенным в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хепом инцидент с задержанием северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне РФ и меры по предотвращению подобных происшествий в будущем. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
"В ходе беседы был затронут недавний инцидент с задержанием рыболовных судов КНДР, осуществлявших незаконный промысел в российских водах в Японском море, — отметили в министерстве. — Стороны обсудили комплекс мер, необходимых для недопущения в будущем подобных происшествий".
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Политика , Игорь Моргулов , МИД , КНДР , Москва
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