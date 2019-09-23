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Венгрия ожидает визита Путина в Будапешт в октябре 

ТАСС 29 минут назад
В Венгрии ждут Путина в октябре
Фото: РИА Новости
Венгерская сторона ожидает визита президента России Владимира Путина в Будапешт в октябре. С соответствующим заявлением выступил в понедельник на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в рамках Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвер.
"Мы очень в октябре ждем господина президента РФ с визитом в Будапешт", — сказал Кёвер и отметил, что у руководителей России и Венгрии — президента Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана — "сложились хорошие доверительные личностные отношения".
Венгерская газета Népszava сообщала в июле со ссылкой на источники, что российский лидер может посетить Будапешт 30 октября. Как отмечало издание, во время визита в Будапеште ожидаются переговоры между Путиным и Орбаном. Стороны, как уточняла газета, намерены обсудить вопросы поставок газа, сотрудничество в сфере атомной энергетики.
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Комментарии
Политика , В мире , Ласло Кевер , Виктор Орбан , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Будапешт , Венгрия
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