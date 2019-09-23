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В правительстве назвали преждевременными слова о массовом сокращении госслужащих 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
В правительстве не торопятся с сокращением госслужащих
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышения зарплат в госсекторе на данный момент нет.
Ранее в Минфине заявили, что новая реформа сферы госуправления, направленная на массовое сокращение госслужащих, вступит в силу в 2020 году.
По словам Осипова, заявление коллег из министерства финансов несколько преждевременно, в настоящее время обсуждаются разные концепции и подходы к реформированию.
Премьер Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний, где будут определены основные принципы и направления реформы.
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Политика , Дмитрий Медведев , Олег Осипов , Минфин
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