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Мадуро поблагодарил россиян за поддержку Венесуэлы 

Газета.Ru 48 минут назад
Мадуро благодарит россиян за поддержку Венесуэлы
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность руководству и народу России за оказание поддержки суверенитета его страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Венесуэльский лидер в том числе отметил, что Москва выступила с решительной поддержкой в защиту права на мир Венесуэлы.
И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы, — заявил Мадуро.
Президент также напомнил, что страны связывают давние исторические отношения, а также доверие между лидерами.
По словам Мадуро, в ближайшее время Каракас намерен работать над дальнейшим продвижением отношений с Москвой.
Ранее сообщалось, что Мадуро едет в Россию.
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