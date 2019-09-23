Мадуро благодарит россиян за поддержку Венесуэлы

Мадуро поблагодарил россиян за поддержку Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность руководству и народу России за оказание поддержки суверенитета его страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Венесуэльский лидер в том числе отметил, что Москва выступила с решительной поддержкой в защиту права на мир Венесуэлы.

И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы, — заявил Мадуро.

Президент также напомнил, что страны связывают давние исторические отношения, а также доверие между лидерами.

По словам Мадуро, в ближайшее время Каракас намерен работать над дальнейшим продвижением отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что Мадуро едет в Россию.