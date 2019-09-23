В Гааге стартовали слушания по иску экс-акционеров ЮКОСа

В Гааге начались апелляционные слушания по иску экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд

Слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России $50 млрд начались в понедельник в апелляционном суде Гааги . Заседания по делу также пройдут во вторник, 24 сентября, и следующий понедельник, 30 сентября.

Ранее руководитель представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков выразил надежду, что апелляционный суд поддержит решение окружного суда Гааги об отмене арбитражных решений и поставит наконец точку в разбирательстве. Слушания, по его словам, венчают большую работу, проведенную за последние три года РФ по консолидации собственной правовой позиции по этому делу.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям — Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали 45-ю статью Энергетической хартии, которую страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что договор не мог применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд

Но экс-акционеры летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате$50 млрд Российская сторона в конце 2017 года направила в апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу. В нем была развита позиция о том, что договор не мог применяться к России, поэтому у арбитража не было компетенции на рассмотрение исков. Кроме того, в меморандуме были расширены доводы о противоправных действиях, совершенных в процессе приватизации ЮКОСа и после нее. В частности, приведены примеры манипуляций и сговора в ходе залоговых аукционов, подкупа государственных менеджеров, создания разветвленной сети подставных компаний для минимизации налогов и вывода за рубеж незаконно приобретенных активов, сокрытия истинных бенефициаров якобы иностранных компаний, подавших иски в Гааге против РФ.