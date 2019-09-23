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Владимир Путин поручил подписать соглашение о модернизации вооруженных сил Абхазии 

Капитал страны + ещё 1 1 час назад
Глава России Владимир Путин распорядился подписать соглашение, в котором речь идет о финансировании расходов, направленных на модернизацию абхазских ВС, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт правовой информации. Как уточняется, соответствующий законопроект был предложен кабмином.
До этого СМИ сообщали о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега их Абхазии Мераб Кишмария пришли к договоренности о том, что будут предприниматься действия относительно развития военно-технического сотрудничества и обновления армии республики.
Новому соглашению между Москвой и Сухуми будет предшествовать встреча, участниками которой станут МИД и Минобороны.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Войска , Сергей Шойгу , Мераб Кишмария , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Абхазия
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