Путин пообещал ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

Путин поручил выдавать ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 декабря внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки в 2% молодым семьям на Дальнем Востоке, сообщается в понедельник на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — сказано в перечне поручений.

Напомним, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи, а также те, кто хочет построить жилье на «дальневосточных гектарах».