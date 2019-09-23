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Путин поручил выдавать ипотеку на Дальнем Востоке под 2% 

Мир24 + ещё 6 1 час назад
Путин пообещал ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 декабря внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки в 2% молодым семьям на Дальнем Востоке, сообщается в понедельник на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — сказано в перечне поручений.
Напомним, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи, а также те, кто хочет построить жилье на «дальневосточных гектарах».
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Политика , Другое , Владимир Путин
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