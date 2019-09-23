Путин: борьба с онкологией имеет ключевое значение

Путин высказался по поводу борьбы с онкологией в России

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что борьба с онкологией является ключевым направлением в развитии здравоохранения РФ. Об этом говорится в телеграмме, посвященной Второму международному форуму онкологии и радиологии.

Президент РФ подчеркнул, что тяжелые и опасные недуги, которые связаны со злокачественными новообразованиями — это вызов для всего человечества. И чтобы ответить на него, необходима широкая международная кооперация, поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, новейшие достижения в сфере биологии, химии, генетики.

Также Владимир Путин добавил, что Россия открыта для партнерства в этой сфере. Данный форум будет проходить в Москве с 23 по 27 сентября, пишет «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России может увеличиться количество смертей от онкологии из-за недостатка лекарств. Дело в том, что в стране начали исчезать препараты, которые необходимы для лечения онкобольных пациентов.