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Путин высказался по поводу борьбы с онкологией в России 

РИА «ФедералПресс» + ещё 6 18 минут назад
Путин: борьба с онкологией имеет ключевое значение
Фото: РИА Новости
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что борьба с онкологией является ключевым направлением в развитии здравоохранения РФ. Об этом говорится в телеграмме, посвященной Второму международному форуму онкологии и радиологии.
Президент РФ подчеркнул, что тяжелые и опасные недуги, которые связаны со злокачественными новообразованиями — это вызов для всего человечества. И чтобы ответить на него, необходима широкая международная кооперация, поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, новейшие достижения в сфере биологии, химии, генетики.
Также Владимир Путин добавил, что Россия открыта для партнерства в этой сфере. Данный форум будет проходить в Москве с 23 по 27 сентября, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в России может увеличиться количество смертей от онкологии из-за недостатка лекарств. Дело в том, что в стране начали исчезать препараты, которые необходимы для лечения онкобольных пациентов.
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Комментарии1
Политика , Общество , Владимир Путин , Парламентская газета , ФедералПресс
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