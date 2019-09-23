Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин утвердил перечень типовых государственных и муниципальных услуг 

Российская Газета + ещё 3 26 минут назад
В правительстве утвердили список типовых госуслуг
Фото: РИА Новости
Правительство России утвердило перечень типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, государственными учреждениями субъектов и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.
В перечень включены 206 типовых государственных и муниципальных услуг. Это позволит сопоставлять субъекты Федерации и муниципальные образования по показателям предоставления однотипных госуслуг, выявлять закономерности, стандартные значения и отклонения однотипных услуг в разных регионах.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Российская Газета: последние новости
Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России Молодые семьи на Дальнем Востоке получат ипотеку под два процента Молодые семьи на Дальнем Востоке получат ипотеку под два процента
Политика , Общество , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве572
Названо имя убийцы Михаила Круга
Названо имя убийцы Михаила Круга9
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию197
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ30
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений282
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Названо имя убийцы Михаила Круга
01:54
Названо имя убийцы Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение