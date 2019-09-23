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Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы 

ТАСС 56 минут назад
Мадуро поблагодарил Россию
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за поддержку суверенитета латиноамериканской страны и солидарность с ее народом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого был показан в понедельник.
"Россия с ее глобальным лидерством выступила с решительной поддержкой суверенитета Венесуэлы и ее права на мир. И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы", — сказал он.
Мадуро отметил, что Россию и Венесуэлу связывают отношения, характеризующиеся взаимным доверием лидеров. Он сообщил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы бессчетное количество раз встречались в Москве, а также на различных международных площадках. Мы постоянно обмениваемся письмами с общими взглядами и предложениями по развитию двусторонних отношений, общаемся по телефону. — подчеркнул Мадуро. — И, конечно, в ближайшие дни, недели, будем продолжать продвигать наши отношения и дальше", — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Венесуэлы в Россию ожидается в ближайшей перспективе. В июле во время поездки в Каракас заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсуждал подготовку визита Мадуро в Россию.
Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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Комментарии2
Политика , Николас Мадуро , Сергей Рябков , Дмитрий Песков , Хуан Гуайдо , Владимир Путин , ЕС , Венесуэла
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