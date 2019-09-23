Мадуро поблагодарил Россию за поддержку суверенитета Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро благодарен России за поддержку суверенитета латиноамериканской страны и солидарность с ее народом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого был показан в понедельник.

"Россия с ее глобальным лидерством выступила с решительной поддержкой суверенитета Венесуэлы и ее права на мир. И я благодарю Россию и весь российский народ за их понимание и за их солидарность с народом Венесуэлы", — сказал он.

Мадуро отметил, что Россию и Венесуэлу связывают отношения, характеризующиеся взаимным доверием лидеров. Он сообщил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным

"Мы бессчетное количество раз встречались в Москве, а также на различных международных площадках. Мы постоянно обмениваемся письмами с общими взглядами и предложениями по развитию двусторонних отношений, общаемся по телефону. — подчеркнул Мадуро. — И, конечно, в ближайшие дни, недели, будем продолжать продвигать наши отношения и дальше", — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Венесуэлы в Россию ожидается в ближайшей перспективе. В июле во время поездки в Каракас заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсуждал подготовку визита Мадуро в Россию.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо , назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.