Проект бюджета внесут в Госдуму в конце сентября

В Госдуме ожидают внесения проекта федерального бюджета на 2020 год 30 сентября

Госдуме рассчитывают, что правительство РФ внесет 30 сентября в нижнюю палату парламента проект федерального бюджета на 2020 год. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава комитета Андрей Макаров

"Как мы надеемся, бюджет поступит 30-го числа, в понедельник", — сказал он.

Депутат напомнил, что следующая неделя будет региональной, однако он пообещал обратиться в Совет Думы с просьбой разрешить комитету работать и в региональную неделю.

19 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно законодательству, проект федерального бюджета на очередной финансовый год должен поступить в Госдуму не позднее 1 октября предшествующего года.