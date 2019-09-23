Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент или Правительство смогут урезать полномочия губернаторов 

Парламентская газета 2 часа назад
Президент и кабмин получат контроль над губернаторами
Фото: ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
Полномочия региональных органов власти, переданные государством, смогут начать изымать по решению Президента или кабмина. Соответствующий законопроект Правительства Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
Документ предусматривает, что порядок контроля за эффективностью региональными властями переданных полномочий будут устанавливать федеральные органы исполнительной власти, которые занимаются выработкой государственной политики. Полномочия будут изыматься в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения по решению Президента или Правительства России на основании представления контролирующего органа.
Изменения в системе контроля коснутся 26 сфер деятельности региональных администраций, включая занятость населения, ветеринарию, экологическую экспертизу и государственную научно-техническую политику.
Арбат районного значения
Парламентская газета: последние новости
Депутат ответил на угрозы Киева отобрать купленные россиянами земли Депутат ответил на угрозы Киева отобрать купленные россиянами земли Поклонская назвала свою реакцию на инициативу по переименованию Крыма неоднозначной Поклонская назвала свою реакцию на инициативу по переименованию Крыма неоднозначной Армения празднует 28-ю годовщину независимости страны Армения празднует 28-ю годовщину независимости страны
Политика , Законопроекты , Госдума , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение российского БМД попало на видео
Крушение российского БМД попало на видео286
Конгресс США пригрозил урезать фонды разведки
Конгресс США пригрозил урезать фонды разведки
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа372
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»297
«У нас авторитарная страна»
«У нас авторитарная страна»3
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение