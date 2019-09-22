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Пушков оценил требование Трампа к ЕС содержать Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Пушков оценил требование Трампа к ЕС содержать Украину
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Евросоюз выделяет недостаточно средств на помощь Украине.
«Трамп призвал ЕС выделять больше денег на Украину, чтобы самому сэкономить. Однако!» — написал Пушков в Twitter.
«Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности 80-100 млрд долларов), тогда как США от них почти ничего не потеряли. А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США», — отметил сенатор.
Ранее Трамп призвал Европейский союз выделять больше денег Украине.
«Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад», — отметил американский лидер.
Как сообщали ранее американские СМИ, Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и лишь раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения.
Арбат районного значения
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Комментарии
Политика , Алексей Пушков , Дональд Трамп , ЕС , Совет Федерации , США
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