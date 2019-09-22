Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»

Посольство РФ Соединенном королевстве заявило, что Россия неподсудна британским судам. Так дипломаты прокомментировали возможность иска к России от отравившегося британца, сообщает ТАСС

Речь идет о возможном иске британца Чарльза Роули , который летом 2018 года подвергся воздействию некоего вещества в городе Эймсбери. В силовых структурах Британии считают, что он мог отравиться газом «Новичок».

В посольстве заявили, что понимают желание Роули узнать, что именно с ним произошло, но Россия неподсудна английским судам.

«Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот» — сказал представитель посольства.

Дипломат отметил, что российские правоохранители и суды изначально были готовы выполнить свои обязанности «в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны». Однако британские коллеги отказались от какого-либо сотрудничества.

Ранее британские таблоиды сообщили, что Роули планирует подать на Россию в суд. Он рассчитывает на компенсацию в 1,25 млн долларов.

Роули и его спутница Дон Стерджес 30 июня прошлого года были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии.

Стерджес умерла в больнице. Роули выписали, однако затем вновь госпитализировали, заподозрив менингит.