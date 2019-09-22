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Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка» 

Рамблер 12 минут назад
Посольство РФ в Соединенном королевстве заявило, что Россия неподсудна британским судам. Так дипломаты прокомментировали возможность иска к России от отравившегося британца, сообщает ТАСС.
Речь идет о возможном иске британца Чарльза Роули, который летом 2018 года подвергся воздействию некоего вещества в городе Эймсбери. В силовых структурах Британии считают, что он мог отравиться газом «Новичок».
Жертва «Новичка» потребовал у России денег
В посольстве заявили, что понимают желание Роули узнать, что именно с ним произошло, но Россия неподсудна английским судам.
«Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот» — сказал представитель посольства.
Дипломат отметил, что российские правоохранители и суды изначально были готовы выполнить свои обязанности «в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны». Однако британские коллеги отказались от какого-либо сотрудничества.
Ранее британские таблоиды сообщили, что Роули планирует подать на Россию в суд. Он рассчитывает на компенсацию в 1,25 млн долларов.
Роули и его спутница Дон Стерджес 30 июня прошлого года были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии.
Стерджес умерла в больнице. Роули выписали, однако затем вновь госпитализировали, заподозрив менингит.
Организация по запрещению химического оружия сообщила, что смерть Стерджес якобы наступила из-за контакта с газом «Новичок».
В Британии считают, что в 2018 году шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого газа «Новичок». Лондон заявил, что Москва может быть причастна к инциденту. Россия отвергла все спекуляции на этот счет.
Комментарии27
Политика , Видео , Сергей Скрипаль , Дон Стерджес , Чарльз Роули , ОЗХО , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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