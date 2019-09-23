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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России 

Lenta.ru + ещё 20 1 час назад
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной такого решения названо возвращение в организацию российской делегации.
Ранее в сентябре депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко на своей странице в Facebook сообщил, что ближайшая сессия ПАСЕ пройдет без участия Украины. По его словам, решение было принято из-за того, что ПАСЕ «откровенно игнорирует» интересы Украины. При этом официального заявления украинской стороны по этому поводу не было.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.
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Комментарии193
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Россия и ПАСЕ , Совет Европы , Верховная Рада
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