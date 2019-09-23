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В Минфине анонсировали сокращение «армии» чиновников 

РИА Новости 17 минут назад
Российских чиновников ждет массовое увольнение
Фото: РИА Новости
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению "армии" госслужащих и повышению зарплат оставшимся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты госслужащих дальше будут только индексировать по инфляции, ведь чтобы поднять оплату труда до конкурентного уровня всем, в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
"Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь", — сказала Нестеренко.
Сокращение государственного аппарата, по замыслу Минфина, будет проходить в два этапа. Первый — "автоматическое" сокращение численности.
"Мы предлагаем с 2020 года сократить численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 10%, территориальных органов — на 5%. А к 2021 году довести сокращение численности территориальных органов ФОИВ до 15%", — рассказала Нестеренко.
Но на этом реформа не закончится. На втором этапе, по ее словам, планируется структурное совершенствование государственного аппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.
"То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности", — пояснила Нестеренко.
Арбат районного значения
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Комментарии3
Политика , Санкции , Новости регионов , Громкие уголовные дела , Лихие девяностые , Татьяна Нестеренко , Минфин , РИА Новости
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