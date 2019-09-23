Российских чиновников ждет массовое увольнение

России грядёт масштабное сокращение «армии» госслужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого заместителя иностранных финансов РФ Татьяны Нестеренко . Массовое увольнение чиновников станет результатом реализации реформы в сфере госуправления, стартующей с 2020 года.

По словам замминистра, сокращения будут проходить в два этапа. В будущем году планируется уменьшить численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%; территориальных органов в 2020-м на 5% и в 2021 году на 15%.

Второй этап предполагает структурное совершенствование госаппарата, а также преобразование территориальных органов министерств и ведомств в филиалы без статуса юрлица и без подразделений.

"Мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности", — пояснила Нестеренко.

По её словам, если не провести сокращения, то зарплаты чиновников будут индексироваться только на уровень инфляции, поскольку для увеличения выплат всем госслужащим необходимо будет изыскивать в бюджете более 100 миллиардов рублей в год.