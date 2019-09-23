Российских чиновников ждет массовое увольнение 

В России грядёт масштабное сокращение «армии» госслужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого заместителя иностранных финансов РФ Татьяны Нестеренко. Массовое увольнение чиновников станет результатом реализации реформы в сфере госуправления, стартующей с 2020 года.
По словам замминистра, сокращения будут проходить в два этапа. В будущем году планируется уменьшить численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%; территориальных органов в 2020-м на 5% и в 2021 году на 15%.
Второй этап предполагает структурное совершенствование госаппарата, а также преобразование территориальных органов министерств и ведомств в филиалы без статуса юрлица и без подразделений.
"Мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности", — пояснила Нестеренко.
По её словам, если не провести сокращения, то зарплаты чиновников будут индексироваться только на уровень инфляции, поскольку для увеличения выплат всем госслужащим необходимо будет изыскивать в бюджете более 100 миллиардов рублей в год.
«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — резюмировала Нестеренко.