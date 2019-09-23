Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российских чиновников ждет массовое увольнение 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
В России грядёт масштабное сокращение «армии» госслужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого заместителя иностранных финансов РФ Татьяны Нестеренко. Массовое увольнение чиновников станет результатом реализации реформы в сфере госуправления, стартующей с 2020 года.
По словам замминистра, сокращения будут проходить в два этапа. В будущем году планируется уменьшить численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%; территориальных органов в 2020-м на 5% и в 2021 году на 15%.
Второй этап предполагает структурное совершенствование госаппарата, а также преобразование территориальных органов министерств и ведомств в филиалы без статуса юрлица и без подразделений.
"Мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности", — пояснила Нестеренко.
По её словам, если не провести сокращения, то зарплаты чиновников будут индексироваться только на уровень инфляции, поскольку для увеличения выплат всем госслужащим необходимо будет изыскивать в бюджете более 100 миллиардов рублей в год.
«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — резюмировала Нестеренко.
Комментарии139
Политика , Видео , Санкции , Новости регионов , Громкие уголовные дела , Лихие девяностые , Татьяна Нестеренко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве11
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ10
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений1
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ1
Названа причина крушения Boeing 737 MAX
Названа причина крушения Boeing 737 MAX55
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение