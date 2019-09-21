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В России ответили Киеву на угрозу отобрать у россиян купленные земли 

News.ru + ещё 3 1 час назад
В России ответили на угрозы Киева
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек ответил украинскому министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову на заявление о готовности изымать купленные россиянами сельскохозяйственные земли.
По мнению российского политика, подобные высказывания свидетельствуют о том, что стоит завтра чем-то не угодить украинской власти — и будешь ободран как липка.
Милованов решил просто погреться в лучах славы, чтобы все видели, какой он патриот из разряда «ни пяди земли россиянам», — с иронией отметил Бальбек.
Он также предупредил инвесторов о ненадежности Киева как партнёра, добавив, что сельхозугодья на Украине могут приобрести только американцы, так как они сами диктуют Украине условия.
19 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины должны получить полноценное право собственности на землю и что иностранцы покупать землю на Украине не смогут, сообщает RT.
Ранее News.ru писал о том, что на Украине рассказали об ограничениях на владение сельхозземлёй для граждан России. По заявлению министра экономического развития Тимофея Милованова, участки у россиян будут конфисковывать.
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Комментарии1
Политика , В мире , Руслан Бальбек , Тимофей Милованов , Владимир Зеленский , Госдума , Киев , Республика Крым
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