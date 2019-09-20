Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев подписал стратегию развития туризма в России 

RT на русском + ещё 4 29 минут назад
Медведев подписал стратегию развития туризма
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития туризма в стране до 2035 года, сообщает ТАСС.
«Я подписал Стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года», — сказал Медведев.
Он выразил надежду, что «она будет наполнена реальными делами».
Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что цель стратегии — «создать в России качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внутри страны, так и из-за границы за счёт своего высокого качества».
Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области планируют развивать сельский туризм.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
RT на русском: последние новости
Песков заявил об отсутствии полноформатных выходных у Путина Песков заявил об отсутствии полноформатных выходных у Путина Российские инспекторы проведут наблюдательный полёт над США Российские инспекторы проведут наблюдательный полёт над США Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Максим Орешкин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию275
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой12
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов14
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина106
Воры в законе устроили бунт в колонии
Воры в законе устроили бунт в колонии38
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение