Медведев подписал стратегию развития туризма в России

«Я подписал Стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года», — сказал Медведев.

Он выразил надежду, что «она будет наполнена реальными делами».

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что цель стратегии — «создать в России качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внутри страны, так и из-за границы за счёт своего высокого качества».

Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области планируют развивать сельский туризм.