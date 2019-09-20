Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития туризма в стране до 2035 года, сообщает ТАСС.
«Я подписал Стратегию развития туризма в нашей стране до 2035 года», — сказал Медведев.
Он выразил надежду, что «она будет наполнена реальными делами».
Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что цель стратегии — «создать в России качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособен и будет привлекать туристов как внутри страны, так и из-за границы за счёт своего высокого качества».
Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростовской области планируют развивать сельский туризм.