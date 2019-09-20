СМИ: Путин ведет жестокую игру «поймал-отпустил»

Bloomberg (США): Путин ведет жестокую игру «поймал-отпустил»

Все это уже начинает напоминать устоявшуюся схему: сначала российские правоохранительные органы арестовывают человека по очевидно сфабрикованным обвинениям; коллеги арестованного выражают бурный протест; различные прокремлевские фигуры присоединяются к их бурному протесту; человека отпускают на свободу.

Впервые такая цепочка событий имела место в июне, когда журналиста-расследователя Ивана Голунова арестовали по обвинению, связанному с распространением наркотиков. Журналисты, которые работали с Голуновым — и я в том числе, — могли подтвердить, что обвинения были совершенно абсурдными. Все мы подозревали, что Голунова просто наказывают за его журналистское расследование коррупции в похоронном бизнесе. Итак, московское журналистское сообщество поднялось на защиту репортера, устроив пикет у здания полиции и попытавшись заручиться поддержкой различных чиновников. Три крупные газеты, которые формально считаются конкурентами, опубликовали одинаковые передовицы с требованием освободить Голунова. Затем неожиданно к их кампании присоединились прокремлевские фигуры, включая Маргариту Симоньян — главного редактора телеканала RT. Президент Владимир Путин заинтересовался этим делом, Голунова проверили на контакт с наркотиками, после чего обвинения были сняты, и его отпустили на свободу.

Создается впечатление, что сейчас мы наблюдаем второе проявление этой схемы. 3 августа московский ОМОН задержал молодого актера Павла Устинова во время акции протеста против выборов в Мосгордуму , которые многие сочли нечестными. Устинов не принимал участия в акции — он просто стоял рядом с входом в метро в центре Москвы, недалеко от места, где проходила демонстрация. Когда полицейские его скручивали, один из них вывихнул плечо. В результате 16 сентября Устинова признали виновным в оказании активного сопротивления при аресте и приговорили к трем с половиной годам тюрьмы, — хотя, судя по видео, доступном на YouTube, очевидно, что никакого сопротивления он не оказывал.

Актеры проявили такую же солидарность в поддержке своего коллеги, как и журналисты до них. Звезды театра и телевидения выступили в защиту Устинова, прошло несколько акций протеста, а в сети появилась петиция. После некоторой паузы, как и в случае с Голуновым, у Устинова нашлись сторонники среди прокремлевских деятелей — от известного телепропагандиста Владимира Соловьева до Андрея Турчака , одного из лидеров прокремлевской партии «Единая Россия» . Спустя два дня после вынесения приговора Турчак заявил, что видео задержания, которое судья проигнорировал, доказывало невиновность Устинова.

В среду, 18 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путину известно о деле Устинова, но что он не может повлиять на решение суда. Однако внезапно за это дело взялся известный юрист Анатолий Кучерена , поддерживающий связи с Кремлем, и уже в четверг московская прокуратура попросила суд освободить Устинова из тюрьмы.

Являются ли сходства между делами Голунова и Устинова простым совпадением? Или же Кремль вырабатывает особую процедуру отмены очевидно неоправданных карательных мер, принятых его излишне усердными правоохранительными органами? В любом случае Путин сигнализировал, что жалобы быстро доходят до него в тех случаях, когда общественность проявляет достаточно активный интерес — и если у жертвы появляются сторонники, способные вызвать и поддерживать такой интерес.

Как и в советские времена, создается впечатление, что некоторые люди творческих профессий, например, журналисты и актеры, пользуются симпатией Кремля. Жертвы самоуправства, у которых нет за плечами влиятельного лобби, — такие как те пятеро человек, которых признали виновными и приговорили к длительным тюремным срокам за участие в акциях протеста, проходивших в Москве прошлым летом, — по всей видимости, не будут освобождены подобным образом. Общественное содействие со стороны отдельных пользователей соцсетей, активистов и 40 российских православных священников, которые составили и подписали открытое письмо в поддержку задержанных, очевидно, не поможет.

Правила игры меняются в зависимости от ситуации, как это часто бывает в созданной Путиным системе. Однако Путин знает, что российская элита будет играть по тем правилам, которые он сам косвенным образом устанавливает, и что она готова мириться с тем, что некоторые политические заключенные останутся за решеткой. Именно этого Путин и хочет: если его жестокие правоохранительные органы часто действуют нерационально, он использует их жестокость, чтобы заставить ключевые сообщества профессионалов подыгрывать ему.