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Путин отметил динамичное развитие союзнических отношений России и Южной Осетии 

ТАСС 1 час назад
Путин оценил отношения России и Южной Осетии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем Республики. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"С удовлетворением отмечаю, что отношения между нашими странами динамично развиваются на основе принципов союзничества и интеграции, — говорится в послании президента РФ. — Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать активное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним задач социально-экономического развития, а также в обеспечении региональной безопасности и стабильности".
Путин пожелал Бибилову крепкого здоровья, успехов, а также мира и благополучия всем жителям Южной Осетии.
Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник — 29-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".
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Комментарии1
Политика , Анатолий Бибилов , Владимир Путин , Южная Осетия
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