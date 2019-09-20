Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Магаса Беслан Цечоев покинул пост 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Мэр Магаса покинул пост
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Мэр города Магас в Ингушетии Беслан Цечоев покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий. Городской совет депутатов города утвердил его отставку в пятницу. И.о. главы администрации назначен Муса Марзиев.
"По уставу нашего города, с момента начала заседания депутатов нового созыва действующие руководители, как счетно-контрольной палаты, и глава города теряют свои полномочия, и с этого момента мы назначаем исполняющим обязанности главы города Мусу Марзиева", — сказала председатель горсовета Залина Льянова.
За назначение на должность и.о. главы администрации Марзиева члены городского совета проголосовали единогласно, передает корреспондент ТАСС.
"Будем совместно прикладывать усилия для развития нашей столицы", — сказал Марзиев.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
ТАСС: последние новости
Песков рассказал, чем занимается Путин в свободное время Песков рассказал, чем занимается Путин в свободное время МИД России обвинил США в нарушениях Договора по открытому небу МИД России обвинил США в нарушениях Договора по открытому небу Захарова: Россия отвергает претензии Эстонии в связи с "советской оккупацией" Захарова: Россия отвергает претензии Эстонии в связи с "советской оккупацией"
Политика , ИТАР-ТАСС , Беслан , Магас , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию298
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой18
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов
Умер актер из «Брата» Игорь Шибанов14
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина109
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение