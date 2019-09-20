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Председателя Совфеда выберут 25 сентября 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Названа дата выборов председателя Совфеда
Фото: РИА Новости
В проект повестки заседания Совета Федерации 25 сентября внесён вопрос о выборах председателя верхней палаты, следует из текста проекта, размещённого на сайте Совфеда.
"О Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Докладчик — первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Васильевич Федоров", — значится в проекте повестки на среду, 25 сентября.
Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, пока кандидатуры на этот пост не внесены.
"Это произойдёт 24 сентября", — сказал он.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в Совфеде, "наиболее вероятным кандидатом на пост спикера остается нынешний председатель Совфеда Валентина Матвиенко".
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Политика , Другое , Валентина Матвиенко , Николай Федоров , Совет Федерации , РИА Новости
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