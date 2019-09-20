Названа дата выборов председателя Совфеда

Председателя Совфеда выберут 25 сентября

В проект повестки заседания Совета Федерации 25 сентября внесён вопрос о выборах председателя верхней палаты, следует из текста проекта, размещённого на сайте Совфеда.

"О Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Докладчик — первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Васильевич Федоров", — значится в проекте повестки на среду, 25 сентября.

Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, пока кандидатуры на этот пост не внесены.

"Это произойдёт 24 сентября", — сказал он.