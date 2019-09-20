Елизавета Ясько стала главой украинской делегации в ПАСЕ

Председателем украинской делегации в ПАСЕ стала депутат от «Слуги народа»

"Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала депутата Верховной рады Елизавету Ясько ("Слуга народа") председателем делегации. Соответствующее решение было принято на собрании делегации", — сообщило в пятницу издание "Украинские новости".

Согласно информации из СМИ, Елизавета Ясько (1990 года рождения) до избрания депутатом Рады была политологом, экспертом по вопросам культуры. Она также является членом нескольких международных организаций, лектором Украинского католического университета, работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании.