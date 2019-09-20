В Госдуме рекомендовали США «не испытывать судьбу»

«Не испытывайте судьбу». В Госдуме не советуют США атаковать Калининград

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что у России есть силы, которые позволят не только ответить Штатам на атаку, но и смогут предотвратить её.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае «агрессии» со стороны Москвы . Интервью военачальника публикует сегодня издание Breaking Defense.

Но в беседе с журналистом Харриган не приводит каких бы то не было деталей операции, отделываясь общими фразами, что план подразумевает «всестороннюю операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу».

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН предупредил, что Вашингтону нужно тысячу раз подумать, прежде чем начинать подобную операцию.

«Калининград относится к категории особых районов и базирующиеся там С-400 как раз нужны там, чтобы предотвратить, остановить агрессию какого бы то ни было противника. Заявления такого рода противоречат риторике президента США, вернее его намерениям выстраивать конструктивную позицию в отношениях двух государств в части борьбы с терроризмом. Заявление командущего Харринга несет деструктивный характер, мы его осуждаем категорически. Но повторюсь, у нас достаточно сил, чтобы не допустить возможных атак», — пообещал депутат Юрий Швыткин.

«Я бы посоветовал Соединенным Штатам не испытывать судьбу, потому после этого судьбу будет испытывать некому».