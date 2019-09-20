В Госдуме рекомендовали США «не испытывать судьбу»

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что у России есть силы, которые позволят не только ответить Штатам на атаку, но и смогут предотвратить её.
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае «агрессии» со стороны Москвы. Интервью военачальника публикует сегодня издание Breaking Defense.
Но в беседе с журналистом Харриган не приводит каких бы то не было деталей операции, отделываясь общими фразами, что план подразумевает «всестороннюю операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу».
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН предупредил, что Вашингтону нужно тысячу раз подумать, прежде чем начинать подобную операцию.
«Калининград относится к категории особых районов и базирующиеся там С-400 как раз нужны там, чтобы предотвратить, остановить агрессию какого бы то ни было противника. Заявления такого рода противоречат риторике президента США, вернее его намерениям выстраивать конструктивную позицию в отношениях двух государств в части борьбы с терроризмом. Заявление командущего Харринга несет деструктивный характер, мы его осуждаем категорически. Но повторюсь, у нас достаточно сил, чтобы не допустить возможных атак», — пообещал депутат Юрий Швыткин.
«Я бы посоветовал Соединенным Штатам не испытывать судьбу, потому после этого судьбу будет испытывать некому».
На заявление американского командующего ВВС уже отреагировало российское Минобороны. Как пишет РИА Новости, в военном ведомстве сообщили, что Калининградская область надёжно защищена от «любых агрессивных планов, которые разрабатывают в Европе „залётные американские генералы“.