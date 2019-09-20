Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не испытывайте судьбу». В Госдуме не советуют США атаковать Калининград 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Госдуме рекомендовали США «не испытывать судьбу»
Фото: РИА Новости
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что у России есть силы, которые позволят не только ответить Штатам на атаку, но и смогут предотвратить её.
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае «агрессии» со стороны Москвы. Интервью военачальника публикует сегодня издание Breaking Defense.
Но в беседе с журналистом Харриган не приводит каких бы то не было деталей операции, отделываясь общими фразами, что план подразумевает «всестороннюю операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу».
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН предупредил, что Вашингтону нужно тысячу раз подумать, прежде чем начинать подобную операцию.
«Калининград относится к категории особых районов и базирующиеся там С-400 как раз нужны там, чтобы предотвратить, остановить агрессию какого бы то ни было противника. Заявления такого рода противоречат риторике президента США, вернее его намерениям выстраивать конструктивную позицию в отношениях двух государств в части борьбы с терроризмом. Заявление командущего Харринга несет деструктивный характер, мы его осуждаем категорически. Но повторюсь, у нас достаточно сил, чтобы не допустить возможных атак», — пообещал депутат Юрий Швыткин.
«Я бы посоветовал Соединенным Штатам не испытывать судьбу, потому после этого судьбу будет испытывать некому».
На заявление американского командующего ВВС уже отреагировало российское Минобороны. Как пишет РИА Новости, в военном ведомстве сообщили, что Калининградская область надёжно защищена от «любых агрессивных планов, которые разрабатывают в Европе „залётные американские генералы“.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Национальная Служба Новостей: последние новости
Песков раскрыл, как Путин проводит выходные Песков раскрыл, как Путин проводит выходные В США сообщили о плане преодоления противовоздушной обороны Калининграда В США сообщили о плане преодоления противовоздушной обороны Калининграда Аксёнова вновь избрали главой Крыма Аксёнова вновь избрали главой Крыма
Комментарии1
Политика , Армия , Оружие , Юрий Швыткин , Джеффри Харриган , Министерство обороны , Госдума , РИА Новости , Калининград , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков описал выходные Путина
Песков описал выходные Путина93
Воры в законе устроили бунт в колонии
Воры в законе устроили бунт в колонии19
Названы условия снятия блокады Донбасса
Названы условия снятия блокады Донбасса21
Захарова напомнила полякам о том, о чем они забыли
Захарова напомнила полякам о том, о чем они забыли11
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот13
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение