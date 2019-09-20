Медведев увидел губернатора в новой должности

Медведев пошутил о новой карьере для калининградского губернатора

Медведев в шутку посоветовал Алиханову подумать об изменении направления карьеры. Уже серьезным тоном он признался, что впервые видит главу региона в роли ведущего.

«Губернаторы — это важные, серьезные люди, а модератор — это вроде легкая, иногда легковесная задача: немножко кого-то подкалывать, находить что-то смешное», — сказал премьер.

После в шутливой форме Алиханов спросил у председателя правительства, может ли он теперь вернуться к основным обязанностям губернатора.

«Возвращайтесь, пока не совсем увлеклись», — отреагировал Медведев.