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Украина допустила возможность закупки газа у России 

Парламентская газета + ещё 36 45 минут назад
Украина допустила возможность закупки газа у РФ
Фото: ТАСС
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в пятницу допустил возможность импорта газа из России, передает РИА «Новости».
«Если мы полностью исключаем политический момент, и нет никакого давления с российской стороны, и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодные, то мы будем такое рассматривать», — заявил глава ведомства.
При этом Оржель отметил, что Киев может закупать газ не только у «Газпрома», но и у других поставщиков.
19 сентября в Брюсселе прошёл третий раунд трёхсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзиту российского газа через украинскую территорию в Европу, в ходе которых Москва предложила Киеву временно продлить действующий договор.
Министр энергетики Александр Новак по итогам встречи заявил, что переговоры прошли конструктивно, в рабочем порядке. Он также добавил, что Москва готова работать с Киевом по законодательству ЕС.
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Комментарии
Политика , В мире , Александр Новак , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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