Украина допустила возможность закупки газа у РФ

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в пятницу допустил возможность импорта газа из России, передает РИА «Новости».
«Если мы полностью исключаем политический момент, и нет никакого давления с российской стороны, и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодные, то мы будем такое рассматривать», — заявил глава ведомства.
При этом Оржель отметил, что Киев может закупать газ не только у «Газпрома», но и у других поставщиков.
19 сентября в Брюсселе прошёл третий раунд трёхсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзиту российского газа через украинскую территорию в Европу, в ходе которых Москва предложила Киеву временно продлить действующий договор.
Министр энергетики Александр Новак по итогам встречи заявил, что переговоры прошли конструктивно, в рабочем порядке. Он также добавил, что Москва готова работать с Киевом по законодательству ЕС.