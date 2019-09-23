Правительство праздновать не велит

Под «регуляторную гильотину» внезапно попали важные для многих россиян дни

Недавно с подачи президент России Владимира Путина правительство приступило к отмене многочисленных нормативных актов, доставшихся России в наследство от Советского Союза. Причём приступило со всем положенным в случае президентской инициативы рвением: 11 сентября в передаче «Диалог» с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава аппарата правительства Константин Чуйченко не без гордости сообщил, что список таких актов состоит из 20419 пунктов и 1992 страниц. Весь этот проект по разгребанию нормативных завалов окрестили красивым словосочетанием «регуляторная гильотина».

Сама по себе борьба с излишними предписаниями, к тому же безнадёжно устаревшими, давно назрела и, думаю, пойдёт бизнесу, ради которого всё это и было затеяно, только на пользу. Но, как это у нас часто бывает, чиновники рискуют вместе с водой выплеснуть ребенка. 20 сентября стало известно, что под «гильотину» рискуют попасть многие профессиональные праздники, такие как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. Как узнали журналисты, проект постановления правительства со списком отменяемых документов будет готов до 15 ноября, а профильные ведомства должны внести свои предложения до 10 октября.

С одной стороны, невелика потеря. Если посмотреть на календарь праздников России, то можно подумать, что мы тут и так живём слишком радостно, практически ни дня без торжества. Но на самом деле этот вопрос — очень чувствительный. Всё-таки уровень зарплат у нас пока не позволяет работать только лишь за деньги и чувствовать себя успешным, состоявшимся человеком, сделавшим безусловно правильный выбор на своём жизненном пути. В ситуации, когда треть россиян не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви, отнимать ещё и важный элемент идентичности довольно подло.

У нас вообще страна во многом держится в относительно стабильном состоянии благодаря тому, что люди чувствуют свою причастность к чему-то великому: самая большая страна на планете, первые в космосе, лучшие в хоккее и так далее. На профессии, особенно если они связаны с физическим трудом, это распространяется в той же степени. Пилоты и машинисты поездов не просто так носят форму, она им нравится. Работники радио будут вам взахлёб рассказывать о своей профессии, пока вы их не остановите, что с первого раза, обещаю, у вас не получится. Профессия для человека — важная часть его личности, помогает определить место в мире, если угодно, свою миссию. А профессиональные праздники позволяют почувствовать единение, и это чувство, как показывают последние общественно-политические тенденции, совсем не бесполезно.

Вот список профессиональных праздников, которые нам предстоят только до конца сентября: 27 числа — День воспитателя и всех дошкольных работников, 28 — День работника атомной промышленности, 29 — День машиностроителя и День отоларинголога. Кого и зачем из этих людей так необходимо лишать профессионального праздника, того дня в году, когда им говорят спасибо за то, что они решили сделать это ремесло делом своей жизни? И это, напомню, только дни, оставшиеся до конца сентября.

Конечно, со многими вещами, составляющими наше общее советское наследие, пришло время разобраться, причём пришло уже давно, но гильотина — штука опасная, и обращаться с ней нужно с известной осторожностью.