На Украине переживают за антироссийские санкции

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что санкции, введенные Западом в отношении России, переживают период деградации.
"Санкции — это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать сесть за стол большой восьмерки — это тоже вопрос санкций", — сказал он в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Европейская правда".
"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это — деградация санкций".