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Глава МИД Украины считает, что санкции Запада против России деградируют 

ТАСС + ещё 1 17 минут назад
На Украине переживают за антироссийские санкции
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что санкции, введенные Западом в отношении России, переживают период деградации.
"Санкции — это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать сесть за стол большой восьмерки — это тоже вопрос санкций", — сказал он в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Европейская правда".
"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это — деградация санкций".
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Вадим Пристайко , МИД , ОБСЕ
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