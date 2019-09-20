В Кремле ответили на планы Минска по визам с ЕС

В Кремле отреагировали на упрощение визового режима Белоруссии с ЕС

«Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами», –цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он напомнил, что в свое время Россия вела такие же переговоры, они находились в продвинутой стадии до того момента, пока отношения Москвы и Брюсселя не были полностью «заморожены».

Отвечая на вопрос, знали ли в Кремле заранее о договоренностях Белоруссии и ЕС, Песков сказал, что не располагает такой информацией, но «это обычная практика».