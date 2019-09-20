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В Кремле отреагировали на упрощение визового режима Белоруссии с ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
В Кремле ответили на планы Минска по визам с ЕС
Фото: ТАСС
Подписание соглашения с Евросоюзом об упрощении виз является внутренним делом Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами», –цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он напомнил, что в свое время Россия вела такие же переговоры, они находились в продвинутой стадии до того момента, пока отношения Москвы и Брюсселя не были полностью «заморожены».
Отвечая на вопрос, знали ли в Кремле заранее о договоренностях Белоруссии и ЕС, Песков сказал, что не располагает такой информацией, но «это обычная практика».
Ранее пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз заявил, Белоруссия и ЕС заключат соглашение об упрощенной выдаче виз и реадмиссии.
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Политика , Дмитрий Песков , Анатолий Глаз , МИД , ЕС , РИА Новости
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