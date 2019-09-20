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Песков описал выходные Путина 

360tv.ru + ещё 14 15 минут назад
Песков описал выходные Путина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин любит проводить свободное время в кругу семьи или заниматься спортом. Но даже в такие дни приходится работать, поэтому полноценных выходных у лидера страны не бывает. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Полноценных выходных у него не бывает, но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. Вы знаете, он это делает регулярно. Встречается с родными и близкими», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Пресс-секретарь пояснил, что в свободные дни Путин продолжает принимать «доклады по линии ведомств». Кроме того, часто появляются вопросы, которые необходимо решать именно президенту.
Большое количество документов не могут вступить в силу, если на них нет подписи главы государства, поэтому документооборот не останавливается даже во время выходных Путина. Песков также отметил, что иногда подписание бумаг требует дополнительных консультаций с органами власти или руководителями ведомств.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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