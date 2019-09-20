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МИД Белоруссии призвал не создавать ажиотаж вокруг интеграции 

RT на русском + ещё 1 39 минут назад
Минск не видит смысла в ажиотаже вокруг интеграции с РФ
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал не создавать ажиотаж вокруг программы по экономической интеграции с Россией.
«Ажиотаж создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких практических оснований», — приводит Интерфакс слова Глаза.
Он отметил, что «ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года» в программе интеграции «быть не может».
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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Политика , В мире , Дмитрий Медведев , Анатолий Глаз , МИД , Интерфакс
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