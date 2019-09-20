Минск не видит смысла в ажиотаже вокруг интеграции с РФ

МИД Белоруссии призвал не создавать ажиотаж вокруг интеграции

«Ажиотаж создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких практических оснований», — приводит Интерфакс слова Глаза.

Он отметил, что «ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года» в программе интеграции «быть не может».