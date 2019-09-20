Захарова жестко ответила на претензии Эстонии

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Россия не приемлет понятие «советская оккупация», ущерб от которой потребовал компенсировать глава МИД Эстонии . Об этом сообщает «Российская газета».

Литвы. По данным ТАСС, ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от «советской оккупации», пояснив, что обсуждал эту тему с коллегами из Латвии

«Мы не приемлем само понятие «советской оккупации», через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии», — цитирует заявление представителя МИД России газета.

Захарова подчеркнула, что подобные заявления рассматриваются Москвой как личная инициатива политиков. Она также напомнила, что подобные шаги Рейнсалу предпринимал еще в прошлом году, когда будучи министром юстиции, подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба.

По словам представителя российского МИД, в Литве подобные действия не нашли поддержки, а в самой Эстонии такой демарш «дезавуировали».

Ранее заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский заявил на страницах издания Rzeczpospolita, что России следует покаяться за оккупацию Польши СССР и компенсировать ущерб.