Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о «советской оккупации»

Россия не приемлет понятие "советская оккупация", ущерб от которой потребовал компенсировать эстонский МИД , и отвергает связанные с этим юридические претензии к РФ. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мы не приемлем само понятие "советской оккупации", через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии", — сказала Захарова.

Это стало ответом на ранее заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что Таллин имеет право потребовать от Москвы компенсировать ущерб, нанесенный стране "советской оккупацией". Захарова отметила, что подобные заявления носят сезонный характер и рассматриваются Москвой как личная инициатива отдельных политиков.

Официальный представитель российского МИДа напомнила, что аналогичные шаги Рейнсалу предпринимал и в прошлом году, когда, еще будучи министром юстиции, подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Захарова напомнила, что в Литве подобные действия не нашли поддержки, а в самой Эстонии такой демарш "дезавуировали": как отметил тогдашний глава правительства, "его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет", процитировала эстонского политика Захарова.