Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о «советской оккупации» 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Россия не приемлет понятие "советская оккупация", ущерб от которой потребовал компенсировать эстонский МИД, и отвергает связанные с этим юридические претензии к РФ. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не приемлем само понятие "советской оккупации", через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии", — сказала Захарова.
Это стало ответом на ранее заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что Таллин имеет право потребовать от Москвы компенсировать ущерб, нанесенный стране "советской оккупацией". Захарова отметила, что подобные заявления носят сезонный характер и рассматриваются Москвой как личная инициатива отдельных политиков.
Официальный представитель российского МИДа напомнила, что аналогичные шаги Рейнсалу предпринимал и в прошлом году, когда, еще будучи министром юстиции, подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Захарова напомнила, что в Литве подобные действия не нашли поддержки, а в самой Эстонии такой демарш "дезавуировали": как отметил тогдашний глава правительства, "его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет", процитировала эстонского политика Захарова.
Вопрос о так называемой "советской оккупации" неоднократно поднимался в Эстонии, по подсчетам созданной при министерстве юстиции комиссии ущерб от нее составил примерно 1,2 миллиарда евро. Однако российское руководство неоднократно подчеркивало, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. По мнению МИДа РФ, термин "оккупация" не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Помимо этого, во всех трех странах (Латвии, Литве и Эстонии) во все время их пребывания в составе Советского Союза действовали национальные органы власти (за исключением периода немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны).
Российская Газета: последние новости
Госсовет Крыма избрал председателя Госсовет Крыма избрал председателя В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ СМИ: США планируют перебросить авиацию и средства ПРО в Саудовскую Аравию СМИ: США планируют перебросить авиацию и средства ПРО в Саудовскую Аравию
Комментарии2
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Минюст РФ , Москва , Таллин , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избран глава Крыма
Избран глава Крыма59
Появилось видео расстрела полицейских в Москве
Появилось видео расстрела полицейских в Москве13
Кремль анонсировал визит Мадуро в Россию
Кремль анонсировал визит Мадуро в Россию
Суд решил судьбу Устинова
Суд решил судьбу Устинова6
В центре Лиона произошла стрельба
В центре Лиона произошла стрельба
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
00:27
«Ребенок горел и орал»: детей из России сожгли в Турции
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение