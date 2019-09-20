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В парламенте Крыма сформировали три фракции 

РИА Новости 1 час назад
В парламенте Крыма сформировали три фракции
Фото: РИА Новости
Три фракции сформированы в государственном совете Крыма второго созыва, конституционное большинство у партии "Единая Россия", сообщила председатель секретариата первой сессии Лариса Георгиади.
"Зарегистрированы следующие депутатские фракции: "Единая Россия", в состав которой вошло 60 депутатов, ЛДПР — 10 депутатов, КПРФ — пять депутатов", — сказала Георгиади на заседании крымского парламента.
По ее словам, главой фракции "Единая Россия" избран Владимир Бобков, ЛДПР — Сергей Дремов, КПРФ — Сергей Богатыренко.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР 60 мандатов из 75, у ЛДПР — 10, у КПРФ — пять. "Единая Россия", получившая конституционное большинство в парламенте республики второго созыва, рекомендовала на пост главы Крыма кандидатуру Сергея Аксенова, а на должность спикера — Владимира Константинова.
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Комментарии
Политика , Владимир Константинов , Сергей Аксенов , Владимир Бобков , Единая Россия , КПРФ , ЛДПР , Республика Крым
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