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В России оценили план США по прорыву ПВО Калининграда 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 8 минут назад
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Фото: ТАСС
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о том, что у Соединенных Штатов есть план прорыва российских ПВО в этом регионе.
«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков», — заявил губернатор РБК.
«Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», — добавил Алиханов.
Харриган ранее заявил, что у Пентагона имеется план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде.
«Если нам придется уничтожить, например, Калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план», — приводит его слова Breaking Defense.
Он отметил, что Вашингтон готов «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.
«Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — добавил главком ВВС США в Европе.
Breaking Defense отмечает, что Харриган «по естественным причинам» не стал раскрывать подробности этих планов. По мнению издания, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его одновременно отличной передовой российской базой и, одновременно, весьма уязвимой целью.
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Комментарии
Политика , Оружие , Джеффри Харриган , Антон Алиханов , Пентагон , Калининградская Область , США
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