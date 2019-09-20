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Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Текслер стал губернатором Челябинской области
Фото: РИА Новости
Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие прошло в челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.
"Клянусь при осуществлении полномочий верно служить народу, уважать и защищать права граждан…, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности для процветания Челябинской области", — сказал Текслер.
Поздравил Текслера со вступлением в должность губернатора министр энергетики РФ Александр Новак. "Жители области оказали вам большую поддержу и огромное доверие, проголосовав за вас… Быть губернатором — это большая честь и ответственность. Уверен, что вы будете 24 часа работать и служить народу… Вы труженик, умеете достигать цели и с вашей командой, уверен, достигните всего вами намеченного", — сказал он.
По словам полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова, первый этап завершен, можно подвести определенные итоги, но это маленький этап в жизни. "Челябинская область — интересный регион с потрясающей историей. Оружие победы ковалось в Челябинской области. Есть в области проблемы. Желаю слушать больше людей, заручиться их поддержкой, чтобы каждый город чувствовал вашу заботу и внимание. Есть конкуренция между Челябинском и Екатеринбургом, но оба города должны развиваться. Сегодня радостный момент, но работа губернатора — это колоссальная ответственность", — отметил Цуканов.
После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69,31% голосов избирателей, выборы были признаны состоявшимися и действительными.
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Политика , Алексей Текслер , Александр Новак , РИА Новости , Челябинская Область
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