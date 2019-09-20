Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай

Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России Китая и стремится рассорить эти две страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике". Статья размещена на сайте российского дипведомства.

"В экономической области "правилом" стали протекционистские барьеры, санкционные рычаги, злоупотребление статусом доллара как основного средства расчетов, обеспечение конкурентных преимуществ нерыночными способами, экстерриториальное применение национального законодательства США, в том числе в отношении ближайших союзников, — подчеркнул министр. — Одновременно наши американские коллеги упорно стремятся мобилизовать по сути всех своих внешних партнеров для сдерживания России и Китая. При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе".

По его словам, Соединенные Штаты "оказывают давление на страны, которые не играют по навязываемым им "правилам" и осмеливаются делать "неправильный" выбор в пользу сотрудничества с "противниками" Америки". "Что мы имеем в результате? В политике — расшатывание международно-правового фундамента, нарастание нестабильности и неустойчивости, хаотичная фрагментация глобального пространства, углубление недоверия между участниками международной жизни, — обратил внимание глава дипведомства. — В сфере безопасности — размывание грани между несиловыми и силовыми методами достижения внешнеполитических целей, милитаризация международных отношений, повышение роли ядерного оружия в доктринальных документах США, снижение порога его возможного применения, появление новых очагов вооруженных конфликтов, сохранение глобальной террористической угрозы, милитаризация киберпространства".

В мировой экономике, продолжил Лавров, наблюдаются "повышенная волатильность, ужесточение борьбы за рынки, энергоресурсы и маршруты их транспортировки, торговые войны, расшатывание многосторонней торговой системы". "Добавим сюда всплеск миграционных процессов, углубление межнациональной и межконфессиональной розни, — отметил министр. — Разве такой "миропорядок, основанный на правилах", нам нужен?"

Он назвал абсурдными попытки "западных либеральных идеологов выставить Россию "ревизионистской силой". "Мы были одними из первых, кто привлек внимание к трансформации мировой политической и экономической систем, которые в силу объективного хода истории не могут быть статичными", — добавил глава МИД РФ.

Лавров указал на то, что "использование односторонних методов решения глобальных проблем обречено на провал", а продвигаемый Западом "порядок" нацелен на "ревизию ключевых международно-правовых механизмов", а также "не в состоянии генерировать такие решения глобальных проблем, которые будут жизнеспособны и устойчивы в долгосрочном плане, а не рассчитаны на пропагандистский эффект в рамках электорального цикла той или иной страны".