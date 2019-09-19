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Дэвид Кэмерон в своих мемуарах обвинил Обаму в бездействии в Сирии 

360tv.ru + ещё 2 19 часов назад
Дэвид Кэмерон в своих мемуарах обвинил Обаму в бездействии в Сирии
Фото: 360tv.ru
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал экс-президента США Барака Обаму, обвинив его в бездействии в сирийском конфликте. Отрывки из мемуаров политика For the Record («Для сведения») опубликовал РБК.
Согласно воспоминаниям бывшего премьер-министра Британии, Обама до последнего «стоял в сторонке», когда остальные пытались предотвратить конфликт в Сирии. По его словам, бывший американский лидер четыре дня не выходил с ним на связь после применения химического оружия в Гуте в 2013 году.
«Обама был человеком, который стоял в стороне (…) Американцы не предприняли достаточных усилий, чтобы поддержать правильных людей в Сирии», — поделился воспоминаниями Кэмерон.
Между тем британский политик в своих мемуарах очень тепло отзывается о президенте России Владимире Путине. По его словам, переговоры с российским лидером в Сочи 2013 года, длившиеся три часа, стали самой содержательной встречей между представителями двух стран со времен Тэтчер и Горбачева.
Британский политик убеждал Путина провести транзит власти в Сирии при условии, что Башар Асад не войдет в новое правительство. Российский лидер, в свою очередь, заверял, что террористы усилят позиции, если Асад ослабит свои.
Стороны смогли сойтись лишь в том, что террористов необходимо уничтожить. При этом Обама ни в этой дискуссии, ни в решении сирийских проблем не участвовал.
Кэмерон заключил, что план британцев заключить в Сирии перемирие провалился во многом из-за нежелания Обамы ввязываться в сирийский конфликт, а также из-за неготовности пойти на уступки Москве и признать за ней статус полноценного участника переговоров.
Размышляя о произошедшем, он признался, что мира можно было достичь, признав Россию равным дипломатическим партнером. Однако Обама считал, что Путин не при каком раскладе не пойдет на уступки, сообщил «Царьград».
«Осознавая масштаб страданий сирийского народа, [осознавая] ужасы терроризма, я чувствовал, что мы должны дать России статус, который она хотела получить. Я был готов к этому, но […] Обама не был», — отметил британский экс-премьер.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Война в Сирии , Башар Асад , Барак Обама , Владимир Путин , Дэвид Кэмерон , Царьград ТВ , Сирия , США , Великобритания
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