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Небензя заявил об окончании фазы вооруженного противостояния в Сирии 

РИА Новости + ещё 3 26 минут назад
Небензя заявил о конце вооруженного противостояния в САР
Фото: РИА Новости
Фаза вооруженного противостояния в Сирии завершена, войну продолжают террористы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому процессу. Единственные, кто продолжает войну, преследуя задачу разрушить сирийское государство и заставляя страдать мирное население, — это террористы", — сказал Небензя.
По его словам, попытки покрывать их или представлять их в качестве "дерадикализовавшейся оппозиции недопустимы".
Ранее Бельгия, Германия и Кувейт представили Совбезу проект резолюции по Идлибу, призывающей все стороны прекратить огонь 21 сентября в полдень по сирийскому времени (совпадает с мск). Документ призывает также к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа. Совбез ООН ранее в четверг не принял и эту резолюцию, поскольку два постоянных члена СБ — Россия и Китай — проголосовали против.
Россия и Китай представили свой вариант резолюции, но США, Франция, Британия и ряд других членов Совбеза ООН проголосовали против нее. В документе содержится призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября. В российско-китайском проекте резолюции предлагается прекращение военных действий не распространять "на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности".
Кроме того, авторы резолюции указывают на несоответствие координат объектов в Идлибе, представленных сторонам для включения в список деконфликтинга, их реальному расположению. В документе выражается тревога в связи с тем, что есть также расхождения в отношении целей предназначения некоторых объектов в Идлибе.
Система деконфликтинга существует между ООН и сторонами в Сирии. Согласно этой системе, ООН предоставляет данные о расположении объектов, которые считаются гражданскими, чтобы гарантировать, что они не будут повреждены в ходе военных действий. Ранее практика была успешной, когда данные предоставлялись сотрудниками ООН или их партнерами с места событий, в Идлибе же сейчас работников организации нет, сообщал ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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Политика , Ближний Восток
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