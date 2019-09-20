Минобороны ответило на «план» США по атаке Калининграда 

В Минобороны заявили о наивности американского генерала, назвавшего возможным прорыв ПВО Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее издание Breakingdefense.com опубликовало заявление командующего ВВС США в Европе, генерала Джеффри Харригана.
«Если нам придется пойти на это, например, уничтожить ПВО Калининграда, не сомневайтесь, у нас есть план как это сделать», — сказал он.
В Минобороны в ответ заявили, что Калининград надежно защищен от «любых агрессивных планов», которые разрабатывают в Европе «залетные» генералы из США.
«Легкомыслие <…> Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных», — отметили российские военные.