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Минобороны ответило на «план» США по атаке Калининграда 

Рамблер + ещё 20 6 минут назад
Минобороны ответило на «план» США по атаке Калининграда
Фото: ТАСС
В Минобороны заявили о наивности американского генерала, назвавшего возможным прорыв ПВО Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее издание Breakingdefense.com опубликовало заявление командующего ВВС США в Европе, генерала Джеффри Харригана.
«Если нам придется пойти на это, например, уничтожить ПВО Калининграда, не сомневайтесь, у нас есть план как это сделать», — сказал он.
В Минобороны в ответ заявили, что Калининград надежно защищен от «любых агрессивных планов», которые разрабатывают в Европе «залетные» генералы из США.
«Легкомыслие <…> Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных», — отметили российские военные.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Политика , Оружие , Планы НАТО , Джеффри Харриган , Министерство обороны , Калининград , США
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