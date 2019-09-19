Путин указал на ошибки в импортозамещении в ОПК

Путин потребовал исправить ошибки в военном импортозамещении

Владимир Путин указал на ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Военно-промышленной комиссии , российский лидер отметил, что в ряде случаев были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению, и из-за этого в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких пунктов гособоронзаказа.

Путин поручил устранить сбои, поскольку от этого зависят все планы по перевооружению армии и флота. Он поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технической независимости в сфере производства военной продукции.