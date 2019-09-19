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Путин потребовал исправить ошибки в военном импортозамещении 

Lenta.ru + ещё 18 36 минут назад
Путин указал на ошибки в импортозамещении в ОПК
Фото: Reuters
Владимир Путин указал на ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. Об этом сообщает ТАСС.
Выступая на заседании Военно-промышленной комиссии, российский лидер отметил, что в ряде случаев были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению, и из-за этого в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких пунктов гособоронзаказа.
Путин поручил устранить сбои, поскольку от этого зависят все планы по перевооружению армии и флота. Он поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технической независимости в сфере производства военной продукции.
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Политика , Армия , Владимир Путин , Военно-промышленная комиссия
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