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Захарова напомнила послу Украины о граблях в ответ на призыв «развалить» РФ 

Национальная Служба Новостей + ещё 7 42 минуты назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии Александра Александровича к мировому сообществу сделать своей целью развал Российской Федерации. Она напомнила Киеву о его собственном опыте, плачевно повлиявшем на экономическую и политическую жизнь страны, а также посоветовала украинским дипломатам внимательнее читать прессу, где украинские же журналисты подробно описали механизмы развала государства.
«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий. А унитарная страна находится в процессе, который, по мнению её же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и «от Украины останутся несколько кусков».
Механику «распада Украины» Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов. Но вместо работы над ошибками, киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли», — написала Захарова в Facebook.
Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество сделать своей целью развал Российской Федерации. Для этого он посоветовал использовать не военные средства, а экономические — «достаточно изоляции с помощью санкций».
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Комментарии20
Политика , Мария Захарова , Дмитрий Гордон , МИД , Киев , Сербия
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