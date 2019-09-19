Захарова напомнила послу Украины о граблях в ответ на призыв «развалить» РФ

«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий. А унитарная страна находится в процессе, который, по мнению её же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и «от Украины останутся несколько кусков».

Механику «распада Украины» Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов. Но вместо работы над ошибками, киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли», — написала Захарова в Facebook.

Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество сделать своей целью развал Российской Федерации. Для этого он посоветовал использовать не военные средства, а экономические — «достаточно изоляции с помощью санкций».