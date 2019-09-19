Путин осмотрел центральную площадь Ижевска

Путин осмотрел реконструированную центральную площадь Ижевска

Президент России Владимир Путин осмотрел реконструированную центральную площадь Ижевска перед зданием республиканского театра оперы и балета, на которой после работ по благоустройству появился светомузыкальный фонтан.

Президент в четверг посещает Удмуртию с однодневным рабочим визитом, в ходе которого он проведет заседание военно-промышленной комиссии и выступит на Всероссийском форуме оружейников. Прилетев в Ижевск, глава государства отправился на площадь перед зданием Государственного театра оперы и балета Удмуртской республики, где не так давно завершилась реконструкция. Путина сопровождал руководитель Удмуртии Александр Бречалов , глава региона рассказал об этапах реконструкции и планах создания новых объектов.

Светомузыкальные пешеходные фонтаны представляют собой площадку, где струи воды бьют из-под земли. При этом открытого резервуара, где бы скапливалась вода, такие конструкции, в отличие от "классических" фонтанов, не предусматривают.

Благоустройство центральной площади

Как отмечено в информационных материалах к визиту Путина, в минувшем году в Ижевске состоялось рейтинговое голосование по выбору объектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах. За благоустройство центральной площади города проголосовали 52,5 тыс. человек из 141,5 тыс., принявших участие в голосовании.

Работы по реконструкции площади, согласно справочным материалам, обошлись в 216,3 млн рублей, из которых 190,9 млн рублей — средства федерального бюджета. Общая площадь благоустройства составила 46 тыс. кв. м.

Проект предусматривал, в числе прочего, строительство светомузыкального фонтана, который оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран, может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы и использоваться как мультиформатная образовательная площадка.